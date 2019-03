Idai

O Governo angolano enviou hoje para a cidade da Beira, em Moçambique, um avião com cerca de 100 técnicos de saúde e material médico e medicamentoso para apoiar as populações afetadas pela passagem do ciclone Idai há uma semana.

O envio da "missão humanitária e de solidariedade" foi decidido pelo Presidente angolano, João Lourenço, e integra 54 técnicos de saúde ligados ao Ministério da Saúde e outros 46 afetos ao da Defesa, que irão juntar-se às equipas de salvamento já no terreno em Moçambique.

Na missão, para já de 30 dias, segue também a ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta, que disse aos jornalistas que o tempo da presença da centena de técnicos de saúde pode ser aumentado, tudo dependendo da evolução da situação.