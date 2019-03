Actualidade

António Zambujo e Salvador Sobral são dois dos nomes da programação cultural de Santarém para o segundo trimestre do ano, a que se juntam atividades para as famílias e de envolvimento da comunidade e dos jovens.

Apresentada hoje em conferência de imprensa, a programação para os meses de abril a junho, no âmbito do projeto Santarém Cultura, que está a ser dinamizado para o município pelo programador João Aidos, inclui, além dos concertos de António Zambujo (12 de abril) e de Salvador Sobral (04 de maio), ambos no Teatro Sá da Bandeira (TSB), também Ricardo Ribeiro (18 de maio), no CNEMA, Vitorino com Cordis (20 de junho), no Largo do Seminário, e a pianista Joana Gama (dias 26 e 27 de abril), no TSB.

No teatro, a Companhia do Chapitô trará ao TSB, no dia 25 de maio, "o premiado" Hamlet, e a companhia italiana Ludovica Rambelli recriará, na Catedral de Santarém, a 13 de abril, "Quadros de Caravaggio", "num espetáculo de extraordinária beleza".