Euro2020

O árbitro polaco Szymon Marciniak vai dirigir o encontro entre Portugal e Sérvia, na próxima segunda-feira, da segunda jornada do grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Este será o quarto jogo em que Marciniak vai arbitrar a seleção portuguesa, depois de ter dirigido as receções de Portugal ao Azerbaijão (3-0) e à Hungria (3-0), nos apuramentos para os Mundiais de 2014 e 2018, respetivamente, e um particular com a França (1-2), que marcou a estreia de Fernando Santos à frente da equipa das quinas, em 2014.

O encontro entre Portugal e Sérvia está marcado para segunda-feira, às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.