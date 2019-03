Actualidade

A PrimeDrinks, uma das visadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) hoje num processo sobre "práticas equivalentes a cartel", anunciou que vai exercer o seu direito de defesa, garantindo que age "no estrito cumprimento das regras do mercado".

"A PrimeDrinks irá exercer o seu direito de defesa, com a convicção de que sempre agiu e agirá no estrito cumprimento das regras do mercado", afirma a empresa num comunicado enviado à agência Lusa.

Na nota, a PrimeDrinks declara não se rever "na imputação que lhe é feita e hoje tornada pública pela Autoridade da Concorrência e reafirma a sua total disponibilidade para, no mais curto espaço de tempo, proceder ao cabal esclarecimento desta situação".