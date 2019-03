Actualidade

O juíz do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio negou esta sexta-feira o pedido de liberdade do ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro Moreira Franco, noticiou a imprensa local.

O pedido de liberdade foi feito no início da tarde de sexta-feira pela defesa de Moreira Franco, que foi preso na quinta-feira por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal no Rio de Janeiro.

Na decisão de quatro páginas, o magistrado avaliou que não é possível a "queima de etapas" do processo e, dessa forma, os advogados do ex-ministro não recorreram à segunda instância, segundo o portal de notícias G1.