Venezuela

O Panamá anunciou ter retirado as credenciais do embaixador da Venezuela e a mais de uma dezena de diplomatas daquele país, um dia depois das forças de segurança venezuelanas terem detido o chefe de gabinete do líder opositor Juan Guaidó.

"O Panamá tomou a decisão de retirar as credenciais de 14 funcionários da missão diplomática da Venezuela no Panamá, exceto aos funcionários públicos de carreira e aqueles que cuidam dos assuntos consulares", declarou o executivo do Presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, em comunicado, esta sexta-feira.

O Governo do Panamá sublinhou que a retirada das credenciais dos 14 diplomatas é uma medida que "vem um dia após a prisão arbitrária de Roberto Marrero, chefe de gabinete do presidente Guaidó, ação que prejudica os esforços para a paz neste país".