Venezuela

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sexta-feira sanções económicas contra três bancos venezuelanos, em resposta à detenção do advogado e deputado Roberto Marrero, chefe de gabinete do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

As sanções afetam o Banco de Desenvolvimento Económico e Social da Venezuela (BANDES), o Banco da Venezuela SA e o Banco Bicentenário do Povo, da Classe Obreira, Mulher e Comunas, assim como as subsidiárias do BANDES na Bolívia e no Uruguai.

Devido às novas sanções norte-americanas todas as propriedades e interesses daqueles bancos nos EUA ficam bloqueados e à ordem do Escritório para o Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano. As sanções têm lugar depois de o Governo do Presidente Donald Trump anunciar que a detenção de Roberto Marrero traria consequências "imediatas e duras".