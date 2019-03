Actualidade

O 'olho' do ciclone Trevor, um sistema climático de categoria quatro e quase do tamanho de Nova Gales do Sul, atingiu hoje a costa do Território do Norte da Austrália com rajadas de vento de até 250 quilómetros por hora.

As autoridades regionais admitem que ainda é cedo para saber os danos que o ciclone vai causar, tendo confirmado que algumas pessoas se recusaram a sair de casa durante uma evacuação preventiva de várias localidades.

Mais de 2.000 pessoas foram retiradas de toda a região do Golfo de Carpentaria, incluindo Borroloola e Numbulwar e ainda das ilhas Sir Edward Pellew.