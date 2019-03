Europeias

O cabeça de lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, acusa o governo de "falhar" na preparação para o 'Brexit' e estar "francamente mal" quanto à proteção de cidadãos e empresas e à salvaguarda dos interesses geopolíticos.

"O 'Brexit' em Portugal tem sido muito maltratado. Não podemos falar no 'Brexit' sem olharmos para o que o governo português tem feito e há duas dimensões em que acho que estamos francamente mal", afirmou em entrevista à Lusa o eurodeputado, candidato a um terceiro mandato no Parlamento Europeu (PE) nas eleições de 26 de maio.

Para Rangel, a dimensão "mais importante" do impacto da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) envolve os cerca de 400.000 portugueses residentes no Reino Unido e as muitas empresas que exportam para ou importam do país.