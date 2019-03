Actualidade

Um turista russo foi detido no aeroporto de Denpasar, na ilha indonésia de Bali, enquanto tentava deixar o país com um orangotango sedado dentro da mala, informaram hoje as autoridades.

Andrei Zhestkov, turista de 27 anos, foi detido no controlo de segurança antes de embarcar no avião com destino à Rússia na noite de sexta-feira.

Os policias encontraram um orangotango masculino de dois anos dentro da mala, a dormir profundamente, bem como duas lagartixas vivas e cinco lagartos.