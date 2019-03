Actualidade

As Forças Democráticas Sírias anunciaram hoje que o "califado" do grupo extremista Estado Islâmico (EI) foi totalmente eliminado, após combates em Bagouz, o último reduto 'jihadista' na Síria.

"As Forças Democráticas da Síria (SDF) declaram a total eliminação do autoproclamado califado e a derrota territorial de 100% do EI", declarou um porta-voz do SDF, Mustefa Bali, em um comunicado.

"Bagouz é livre e a vitória militar contra o Daesh foi alcançada", acrescentou.