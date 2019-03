Actualidade

Os bombeiros reúnem-se hoje, em Aveiro, num congresso extraordinário para analisar os recentes diplomas aprovados pelo Governo sobre os incentivos sociais ao voluntariado e lei orgânica da Proteção Civil.

"No congresso extraordinário vai estar em debate um ponto único sobre a análise das matérias em negociação com o Governo", nomeadamente a criação de uma direção nacional de bombeiros, autónoma e com orçamento próprio, comando autónomo próprio e cartão social do bombeiro, disse à agência Lusa o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

Estas questões estão inseridas na lei orgânica da Proteção Civil e nos novos benefícios sociais e incentivos aos bombeiros voluntários, cujos diplomas foram recentemente aprovados pelo Governo e que estiveram em negociação com a LBP.