Actualidade

O programa de redução tarifária nos transportes públicos começa em 01 de abril também em 16 Comunidades Intermunicipais (CIM), tendo apenas cinco delas adiado o seu arranque para maio, de acordo com o Ministério do Ambiente.

Segundo a mesma fonte, de acordo com os planos elaborados e enviados pelas CIM ao Fundo Ambiental, das 21 Comunidades Intermunicipais, apenas cinco adiaram o arranque dos planos para 01 de maio: as de Leiria, Terras de Trás-os-Montes, Alentejo Litoral, Algarve e Tâmega e Sousa.

Todas as outras iniciarão a implementação de reduções tarifárias em 01 de abril, tal como acontecerá com as duas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.