A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje ter recuperado as 430 embalagens do potente analgésico Fentanilo Basi, que haviam desaparecido no início do mês, mas não precisou o local, nem constituiu arguidos, prosseguindo ainda as investigações.

De acordo com um comunicado enviado hoje às redações, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária informa ter localizado e apreendido a totalidade das embalagens daquele medicamento de uso humano dadas com desaparecidas.

No dia 07 de março, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) anunciou o desaparecimento, do distribuidor em Portugal, de 430 unidades do medicamento Fentanilo Basi, um opióide 50 vezes mais potente do que a heroína, usado como componente da anestesia, bem como analgésico em pós-operatório ou no caso de dores extremas provocadas por doenças crónicas e oncológicas.