Actualidade

As músicas eletrónica e urbana vão estar em destaque, na sexta-feira e no sábado, em Cascais, na primeira edição do festival ID - No Limits, cujo cartaz inclui Madlib, Little Dragon, Arca, IAMDDB e Kamaal Williams.

O festival, uma "evolução do Lisboa Dance Festival, que contava com três edições", vai decorrer no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais.

De acordo com a promotora Karla Campos, na sexta-feira, dia 29, e no sábado, dia 30, irá ouvir-se naquele edifício "o que os grandes centros urbanos estão a ouvir no mundo: eletrónica (techno, house), hip-hop, r&b, soul, jazz". "Música contemporânea, que identificamos como urbana", referiu em declarações à Lusa.