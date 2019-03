Actualidade

A seleção portuguesa de râguebi alcançou hoje, nas Caldas da Rainha, o maior triunfo da sua história, ao vencer a República Checa por 93-0, em jogo da quarta jornada do Rugby Europe Trophy.

Portugal suplantou por 24 pontos o seu anterior recorde, que era de 69-0, alcançado em 27 de fevereiro de 2010, frente à Alemanha.

O resultado deixa a seleção portuguesa a precisar apenas de um empate no derradeiro jogo da competição, em 06 de abril, na Lituânia, para vencer pela terceira vez consecutiva o título do segundo escalão europeu, com exceção do Torneio das Seis Nações.