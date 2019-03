Actualidade

A Guiné-Bissau qualificou-se hoje para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN2019), ao empatar na receção à seleção de futebol de Moçambique 2-2, na última jornada do grupo K.

Num encontro em que as duas seleções disputavam diretamente o apuramento, a Guiné chegou ao intervalo em vantagem, depois de um golo de Piqueti, aos 13 minutos.

Moçambique deu a volta no marcador na segunda parte, com golos de Stanley Ratifo (49) e de Nelson Divrassone (89), resultado que, apesar de adverso para a Guiné-Bissau, apurava as duas equipas, em virtude de a Namíbia, que também estava na corrida, estar a perder na Zâmbia.