Actualidade

Os Sophia, os prémios que distinguem o cinema português, são atribuídos hoje numa cerimónia no Casino Estoril, com "Parque Mayer", de António-Pedro Vasconcelos, a liderar as nomeações.

Os Sophia, que cumprem a sétima edição, foram criados pela Academia Portuguesa de Cinema e pretendem reconhecer a produção cinematográfica em 23 categorias.

"Parque Mayer", um filme de época sobre o teatro de revista e o Estado Novo, está indicado em 15 categorias, seguido de "Pedro e Inês", de António Ferreira, com dez, e de "Cabaret Maxime", de Bruno de Almeida, "Raiva", de Sérgio Tréfaut, e "Soldado Milhões", de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles, todos com nove nomeações.