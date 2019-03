Actualidade

O governador de Kaohsiung, segunda maior cidade de Taiwan, acredita que existe "um grande potencial" de cooperação económica e comercial com Macau, sobretudo na "exportação de produtos agrícolas" com origem naquele município.

Han Kuo-yu falava durante uma reunião com o chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, no âmbito de uma visita à região administrativa especial chinesa, no sábado.

Para Chui Sai On, os dois territórios têm uma relação histórica profunda, com "intercâmbio e cooperação em vários setores".