Actualidade

A maior travessia marítima do mundo pode ligar diretamente, no futuro, Macau a várias atrações de Hong Kong, como a Disneylândia, e ao aeroporto do território vizinho, disse à Lusa a diretora dos Serviços de Turismo.

"Este é um dos planos, desde o início", enfatizou Helena de Senna Fernandes em entrevista à Lusa, referindo-se à possibilidade de tanto os habitantes de Macau, como visitantes, terem uma ligação direta ao aeroporto de Honk Kong, num momento em que esta viagem exige dois controlos fronteiriços, para além do aeroportuário.

"É possível, mas não é assim tão fácil. (..) No futuro, (..) acho que vai haver essa possibilidade de ter uma melhor maneira de utilizar a ponte para interligar o aeroporto de Hong Kong e Macau. E, se calhar, não só: se calhar podemos utilizar a ponte para nos ligarmos, por exemplo, à 'Disney' e outras atrações na zona de Hong Kong", adiantou a responsável pela Direção dos Serviços de Turismo (DST).