O presidente do Conselho de Administração da Lusa anunciou hoje que a agência vai assinalar um "ano muito específico" das relações entre Portugal, Macau e China com duas conferências internacionais, uma em Lisboa e outra em Macau.

"Vamos assinalar este ano muito específico das relações entre Portugal, Macau e China com duas grandes conferências, uma a 16 de abril, em Lisboa, com oradores que vão falar sobre a China atual do ponto de vista político e económico, e depois em novembro faremos uma réplica desta conferência, desta vez em Macau, com oradores internacionais", disse Nicolau Santos.

Na base da realização destas conferências está a concretização das duas grandes áreas de intervenção da agência de notícias: "os países de língua oficial portuguesa em África (PALOP), e depois Macau e China", disse o presidente da Lusa.