Venezuela

Mais de meio milhar de crianças de 04 a 12 anos de idade estão a aprender português na Escola Estadual Pedro António Medina de Clarines, localidade situada no Estado venezuelano de Anzoátegui, 250 quilómetros a leste de Caracas.

Com 27 anos a dar aulas e quase a reformar-se, Maria Manuela Geriante, foi convidada em novembro do ano passado para dar as aulas de português.

Desde então, diz-se "feliz e agradecida pela oportunidade" de dar aulas no seu idioma materno.