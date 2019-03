Idai

A estrada de acesso à cidade da Beira foi reaberta no sábado ao final do dia, após uma semana de isolamento provocado pelo ciclone Idai, anunciou hoje o ministro da Terra e Ambiente de Moçambique, Celso Correia.

"A grande vitória de ontem foi colocar a EN6 [Estrada Nacional número seis] a funcionar", referiu hoje em conferência de imprensa no centro de operações de socorro instalado no aeroporto da Beira.

A estrada tinha sido cortada no sábado, dia 16, quando as cheias provocaram correntes que arrastaram pontes, terrenos que sustentam a via e asfalto em diferentes troços - além de viaturas com várias pessoas, algumas das quais entre as vítimas mortais provocadas pelo ciclone.