Incêndios

Mais de 160 operacionais e cinco meios aéreos combatem um incêndio em mato e pinhal no concelho de Proença-a-Nova, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

O fogo lavra em três frentes na localidade de Chão do Galego desde as 10:57, sem, no entanto, ameaçar as habitações e a população, adiantou a mesma fonte.

No terreno estão 165 operacionais apoiados por 47 viaturas e cinco meios aéreos.