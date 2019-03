Incêndios

O número de operacionais a combater hoje o incêndio em mato e pinhal no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, aumentou para 231, apoiados por cinco meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O fogo lavra na freguesia de Montes da Senhora desde as 10:57, sem, no entanto, ameaçar habitações e a população, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, o incêndio tem uma frente ativa e 75% do perímetro do fogo está controlado.