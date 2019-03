Euro2020

O selecionador da Sérvia, Mladen Krstajic, afirmou hoje que Portugal é a melhor equipa europeia da atualidade e admitiu que a sua estratégia passa por parar Cristiano Ronaldo, na segunda jornada do grupo B do Euro2020 de futebol.

"É muito difícil analisar uma grande estrela como Ronaldo. Vamos tentar parar o jogo dele. Falamos do melhor jogador do mundo e isso diz tudo", afirmou Mladen Krstajic.

O selecionador sérvio falava aos jornalistas, no Estádio da Luz, em Lisboa, na conferência de imprensa de antevisão do embate da segunda jornada do grupo B, agendado para segunda-feira.