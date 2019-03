Actualidade

A equipa de andebol do Sporting perdeu hoje com os húngaros do Veszprém HC, por 30-28, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputado no Pavilhão João Rocha.

O Sporting, a primeira equipa portuguesa a chegar aos 'oitavos' no novo formato da maior competição de clubes de andebol - o ABC de Braga foi finalista vencido no anterior modelo -, vencia ao intervalo por 15-14.

Os 'leões' deslocam-se ainda à Hungria para defrontar o Veszprém HC, vice-campeão em 2002, 2015 e 2016, e terceiro na 'Champions' em 2017, na segunda mão desta eliminatória, em jogo agendado para 30 de março.