Actualidade

O Parlamento timorense aprovou hoje um voto de pesar e de solidariedade com Moçambique, apelando ao Governo para que canalize apoio financeiro para apoiar pessoas em risco e ajudar a recuperar infraestruturas básicas.

"O Parlamento Nacional recomenda ao Governo de Timor-Leste que desencadeie os mecanismos disponíveis no quadro do auxílio internacional de modo a que, com a maior brevidade possível, seja canalizada a ajuda necessária às pessoas em risco e à reconstrução das infraestruturas destruídas", refere a nota.

A nota de pesar foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária e numa altura em que decorre uma campanha de angariação de fundos em Timor-Leste para enviar apoio a Moçambique.