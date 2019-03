Actualidade

A cooperação portuguesa com Timor-Leste deverá rondar os 70 milhões de euros até 2022, com programas em setores como a consolidação do Estado, a educação e o desenvolvimento socioeconómico, segundo o acordo entre os dois países.

Esse valor está detalhado no "Programa Estratégico de Cooperação Portugal-Timor-Leste 2018-2022" (PEC), aprovado na semana passada em Conselho de Ministros, em Díli, e que deverá ser assinado nos próximos meses.

"A Cooperação Portuguesa identifica como envelope financeiro indicativo, sujeito a revisão anual, para os 5 anos do Programa, o montante de 70 milhões de euros, para programas, projetos e ações, que será ulteriormente alocado (...) pelos setores de intervenção prioritários", refere o texto.