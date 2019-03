Actualidade

Pelo menos seis pessoas ficaram hoje feridas na região central de Israel na sequência de disparos de granadas de morteiro provenientes da Faixa de Gaza, informaram autoridades israelitas, citadas pela agência Associated Press (AP).

De acordo com a polícia local, os disparos atingiram uma casa na comunidade de Mishmeret, a norte da cidade de Kfar Saba, provocando um incêndio e destruindo a habitação. Seis pessoas ficaram feridas, a maioria com ferimentos ligeiros.

As sirenes de ataque aéreo acordaram esta manhã os moradores da área residencial de Sharon, seguindo-se o som de uma explosão, noticiou a AP. Pouco depois, os militares israelitas disseram ter identificado a origem do ataque a partir do enclave.