Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,44%, para os 5.137,77 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com um recuo de 2,04% no índice PSI20, para 5.160,37 pontos, a queda mais acentuada deste ano, acompanhando as descidas das principais bolsas europeias.

DD (EO) // SB