Óbito/Graça Dias

O presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP) sublinhou hoje, em declarações à Lusa, a importância da obra e a capacidade de comunicação do arquiteto Manuel Graça Dias, que morreu no domingo, com 66 anos.

"A arquitetura era uma coisa fechada e ele teve um papel central ao trazê-la para o grande público, como cultura de consumo, o que foi essencial para a arquitetura e para a própria classe", defendeu Rui Leão, que vive em Macau, onde Manuel Graça Dias iniciou a sua carreira.

"Era uma figura incontornável porque tinha capacidade de comunicar com todos", um "professor extraordinário, "com capacidade para promover a liberdade de cada um", afirmou.