Idai

O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Paulo Ferrinho, disse hoje que a malária é a agora a "grande ameaça" à saúde pública no rescaldo da passagem do ciclone Idai por Moçambique.

"A malária é a grande ameaça que podemos esperar em termos de doenças. Outra doença importantíssima é a cólera. Essas duas doenças vêm-nos imediatamente à mente", disse Paulo Ferrinho.

O diretor do IHMT, que falava à agência Lusa, em Lisboa, sublinhou, por outro lado, o impacto das inundações e da passagem do ciclone Idai - que causou 447 mortos e deixou um rastro de destruição - no funcionamento dos serviços de saúde, nas comunicações ou no fornecimento de água potável.