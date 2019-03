Actualidade

A missão da ONU no Afeganistão (UNAMA) informou hoje da morte de 13 civis, dos quais 10 crianças, num bombardeamento realizado no sábado pelas tropas internacionais na província de Kunduz, no norte do país.

"Um bombardeamento realizado pelas forças militares internacionais na noite de sexta-feira para sábado em Kunduz, para apoiar as forças pró-governamentais no terreno, matou 13 civis e feriu outros três", referiu a UNAMA num comunicado.

De acordo com a nota, segundo "as conclusões preliminares" acredita-se que dez dos mortos são crianças pertencentes à mesma família e deslocadas por causa do conflito que atinge o país desde a invasão dos Estados Unidos em 2001.