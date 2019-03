Actualidade

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 25 mar (Lusa) - Os concursos bienais da Direção-Geral das Artes vão abrir na próxima quinta-feira, 28 de março, "com uma verba total disponível de 18,6 milhões de euros", mais dois milhões de euros face ao último montante a concurso.

O comunicado do Ministério da Cultura sobre os concursos da Direção-Geral das Artes (DGArtes), hoje divulgado, destaca que "esta é a primeira vez que os concursos bienais abrem em março", numa "antecipação de calendário em vários meses", com a publicação prevista dos "resultados finais em setembro", o que pode permitir às estruturas "prepararem atempadamente e num quadro de maior estabilidade a atividade para os dois anos seguintes". (NOVO TÍTULO INCLUI DATA DE ABERTURA DOS CONCURSOS, E SEGUNDO PARÁGRAFO CORRIGE ORIGEM DO COMUNICADO SOBRE CONCURSOS DA DGARTES)

O concurso vai ter "dois grandes domínios: Criação e Programação": o primeiro, Criação, absorverá 70% do montante global, e "será objeto de seis avisos de abertura, relativos a cada uma das áreas artísticas a concurso"; o domínio da Programação terá 30% da dotação dos concursos, e "será objeto apenas de um concurso", esclarece a DGArtes.