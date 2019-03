Actualidade

O Kremlin refutou hoje novamente qualquer interferência na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, numa reação ao relatório do procurador especial Robert Mueller, que concluiu não haver evidências de conluio entre Donald Trump e a Rússia.

"Nós não vimos o relatório" do procurador Mueller, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov aos jornalistas, referindo ainda não serem "capazes de comentar seja o que for em detalhes".

"Mas a nossa posição desde o princípio (...) é conhecida: o nosso país nunca interferiu nos assuntos internos de outros países, incluindo os Estados Unidos", disse Peskov, denunciando que as acusações são "sem fundamento".