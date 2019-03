Actualidade

O número de casos suspeitos de cólera no Iémen atingiu os 100 mil desde janeiro, anunciou hoje uma agência humanitária das Nações Unidas que também refere um deslocamento do surto para o nordeste do país.

O número de casos suspeitos, anunciado hoje pela agência da ONU que faz a Coordenação dos Assuntos Humanitários, foi registado desde o início do ano e constitui um "crescimento substancial" em relação ao último balanço, tendo já morrido 190 pessoas.

De acordo com a mesma fonte, mais de 10 mil famílias já foram retiradas da província Hajjah (no nordeste do país) devido à devastação que a doença tem causado na zona.