Hells Angels

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve em prisão preventiva mais seis elementos do grupo de motociclistas Hells Angels, depois de em fevereiro ter decidido manter a medida de coação mais gravosa a 23 dos outros arguidos.

Segundo o acórdão do TRL, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os juízes desembargadores Antero Luís e João Abrunhosa negaram provimento aos recursos interpostos por estes seis arguidos no processo - que conta com 68 no total - considerando que "não faz qualquer sentido alterar a medida de coação a que os arguidos se encontram sujeitos, a qual se mantém".

"Como resulta indiciariamente dos autos, os coarguidos fazem parte de um grupo que se aproxima, ao nível da organização, de grupo paramilitar, com uma estrutura hierarquizada, com controlo ou influência de zonas específicas e ligado à segurança da noite e à segurança e organização de espetáculos, não se inibindo de praticar crimes, como aconteceu no restaurante 'Mesa do Prior', para manter intocadas as suas áreas de influência e afastar grupos rivais", sustenta o acórdão do TRL.