Óbito/Graça Dias

O corpo do arquiteto Manuel Graça Dias, que morreu no domingo à noite em Lisboa com 66 anos, está hoje na Basílica da Estrela na capital, a partir das 18:00, disse um amigo da família à agência Lusa.

O funeral do arquiteto realiza-se na terça-feira, às 15:30, da basílica para o cemitério dos Olivais, também em Lisboa.

O Presidente da República e a ministra da Cultura já apresentaram os seus pêsames pela morte do arquiteto, que interveio na recuperação do Teatro Luís de Camões, LU.CA, em Lisboa.