Actualidade

Doze supostos elementos de um grupo organizado internacional de tráfico de droga, parte dos quais viajavam num navio de cruzeiro que aportou no Funchal, foram detidos na Madeira, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ declara que, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, com o apoio do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, foi assim "desmantelado um grupo organizado internacional de tráfico de estupefacientes".

Esta operação, denominada "Poseidon", resultou na identificação de seis homens e seis mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 52 anos, de várias nacionalidades.