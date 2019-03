Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, salientou hoje, em Ovar, que a economia portuguesa continua a gerar confiança para atrair investimento direto estrangeiro, apesar da incerteza que se vive em todo o mundo.

"Numa altura em que a economia global introduz enormes fatores de incerteza, verificamos que, felizmente, continuamos a ter uma trajetória de atração e reforço de investimento", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava na unidade da Bosch, em Ovar, durante a cerimónia de assinatura de dois novos protocolos de inovação da multinacional alemã com as Universidades do Minho e do Porto, que representam um investimento de cerca de 50 milhões de euros até 2022.