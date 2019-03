Actualidade

A taxa de ocupação dos hotéis portugueses desceu em 2018, atingindo os 70%, menos 1,3 pontos percentuais (p.p.) do que em 2017, mas os preços subiram no mesmo período, segundo a associação do setor AHP.

Segundo o 'Hotel Monitor' da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), "em 2018 houve um abrandamento do crescimento dos vários indicadores de operação, com a TO [taxa de ocupação] a registar uma quebra ligeira, mas trouxe também resultados muito positivos".

Assim, a AHP revelou que Lisboa registou a taxa de ocupação mais elevada, com 81%, tendo crescido "apenas 0,6 p.p. em comparação com igual período do ano anterior". Na Madeira, "fixou-se nos 80%, mas em termos homólogos decresceu 2,9 p.p.", de acordo com os dados da associação.