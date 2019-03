Actualidade

A quarta conferência dos ministros do Emprego e Trabalho da União para o Mediterrâneo, organização que reúne 43 países, vai realizar-se em Cascais na próxima semana, sob o lema "Empregos, Competências e Oportunidades para Todos", foi hoje anunciado.

Segundo o ministro do Trabalho português, Vieira da Silva, a conferência terá "dois grandes objetivos", sendo o primeiro a aprovação da declaração conjunta entre os 28 Estados-membros da União Europeia (UE) e os 15 países da margem sul e oriental do Mediterrâneo com as estratégias comuns em termos de mercado de trabalho.

O segundo objetivo, acrescentou o governante em conferência de imprensa, é "fomentar a cooperação multilateral e bilateral entre os países" da União para o Mediterrâneo, onde se incluem, por exemplo, Marrocos, Tunísia, Albânia, Líbano, Palestina, Turquia, Bósnia ou Israel.