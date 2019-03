Óbito/Graça Dias

O presidente da Assembleia da República lamentou hoje a morte precoce de Manuel Graça Dias, que considera ter sido "um dos nomes maiores" da sua geração de arquitetos, responsável por uma nova forma de pensar e construir a cidade.

Em comunicado, Eduardo Ferro Rodrigues afirma ter sido com "enorme consternação" que tomou conhecimento do falecimento do arquiteto Manuel Graça Dias, que morreu domingo à noite, num hospital de Lisboa, aos 66 anos.

"Manuel Graça Dias foi um dos nomes maiores da sua geração, uma geração de arquitectos responsáveis por uma nova forma de construir a cidade, de pensar a cidade, de abrir ao mundo e de a tornar mais cosmopolita", afirma o presidente da Assembleia da República.