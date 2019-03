Actualidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um decreto no qual reconhece oficialmente a soberania israelita sobre os Montes Golã, justificando a medida com as "agressivas ações" do Irão e de grupos "terroristas" contra Israel.

"Isto é algo que já devia ter sido feito há muitas décadas", disse Trump ao rubricar o decreto na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O documento altera a política seguida há mais de meio século pelos Estados Unidos e contraria o consenso internacional expresso em várias resoluções das Nações Unidas.