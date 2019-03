Actualidade

Os municípios e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência de competências no âmbito da descentralização na área da educação, em 2019, terão de comunicar a recusa até 30 de junho, segundo uma declaração de retificação hoje publicada.

Segundo a retificação publicada no Diário da República, o decreto-lei setorial da descentralização de competências no domínio da educação saiu com uma "inexatidão", declarada pela "entidade emitente".

No diploma publicado em janeiro referia-se que, em relação a 2019, "os municípios e as entidades intermunicipais que não pretendam a transferência das competências" comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), "após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, sob proposta das câmaras municipais respetivas, até 30 de abril de 2019".