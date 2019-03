Brexit

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, desafiou hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May, a declarar "morto" o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e a aceitar votos sobre alternativas.

"Tendo em conta que a primeira-ministra admitiu hoje que não tem o apoio suficiente para aprovar o acordo, podia aceitar que o acordo dela está morto e que a Câmara [dos Comuns] não deveria desperdiçar tempo a dar a mesma resposta pela terceira vez", afirmou Corbyn.

O líder trabalhista exigiu um "plano B" e defendeu ser altura de o "parlamento ganhar o controlo" do processo, prometendo o apoio do principal partido da oposição a uma proposta para forçar um debate na quarta-feira sobre alternativas à estratégia do governo.