O atleta Pedro Bento vai percorrer, de bicicleta, cerca de 11.000 quilómetros, entre Almeirim e Katmandu (Nepal), em 73 dias, um desafio solidário e de agradecimento para os que o ajudaram a recuperar de um grave acidente.

Pedro Bento, de 40 anos, disse à Lusa que vai partir no próximo dia 13 de abril, sozinho, na sua bicicleta com o objetivo de reunir 10.000 euros, tendo como lema da aventura "1 euro por 1 quilómetro".

O destino da verba é assegurar bolsas de estudo e alimentação a dois jovens nepaleses do projeto "Dreams of Katmandu", do português Pedro Queirós, e comprar equipamentos de proteção contra incêndios para os Bombeiros Voluntários de Almeirim (BVA).