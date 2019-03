Actualidade

O Montepio inaugura no próximo dia 04 um banco que servirá as pequenas e as médias empresas, com uma oferta que vai além do crédito bancário, anunciou hoje o presidente do Conselho de Administração, Carlos Tavares.

O Banco de Empresas Montepio (BEM) "será formalmente inaugurado no dia 04 de abril e, a partir daí, será desenvolvido de forma a que, ao longo deste ano, estará completamente operacional", explicou Carlos Tavares aos jornalistas, em Viseu.

O responsável considerou que o BEM irá preencher uma lacuna, sendo "um banco voltado para as empresas, que lhes ofereça todos os serviços que não sejam apenas o crédito bancário".