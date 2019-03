Violência doméstica

A GNR registou este ano 75 crimes de violência doméstica no distrito da Guarda e efetuou duas dezenas de detenções, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Territorial local.

Segundo a fonte, desde o início do ano e até ao dia de hoje, foram registados 75 crimes de violência doméstica quando, "no mesmo período do ano transato, foram registados 70 crimes".

Ainda de acordo com a GNR, durante o ano de 2018 "foram registados um total de 306 crimes de violência doméstica" nos 14 concelhos do distrito da Guarda.